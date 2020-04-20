Un helvası tarifi kokusu mest ediyor!
Oldukça pratik, tadı ve kokusu mükemmel olan un helvasının yapımı buradan öğrenin. İşte sizler için malzemeleri ve tarifi!
Malzemeler
170 gram tereyağı (ya da margarin)
1,5 su bardağı un
Şerbeti için:
2 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
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Hazırlanışı
Bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcak hale gelince ocaktan alın.
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İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın.Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır.
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Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya tereyağını alın ve eritin.Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
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