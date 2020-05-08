Un çorbası nasıl yapılır hem kolay hem leziz!
Başlangıç çorbası olarak çorba tariflerimiz arasından tadına doyamayacağınız hem hafif hem de bir o kadar lezzetli olan 'un çorba'sı tarifini hazırladık.
Kısık ateşte az malzemeyle olağanüstü bir lezzet çıkarabilirsiniz! Un çorbası nasıl yapılır, un çorbası için hangi malzeme gerekli? sorusunun yanıtını hazırladık! Sizde yapımı oldukça ekonomik ve lezzetli olan bu lezzeti evde deneyebilirsiniz. Yemek öncesi midenizi yumuşatmak ve rahatlatmak için akşam sofralarınıza konuk edebilirsiniz.
Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
3 tepeleme yemek kaşığı un,
5 su bardağı sıcak tavuk suyu,
1/2 çay kaşığı tuz,
1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber,
1 yemek kaşığı tereyağı,
1 tatlı kaşığı kuru nane yeterli olacaktır.
Yapılış aşaması
Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye alıp kızdırın. Azar azar un ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın.
Unu yakmadan kavurmaya ve hafif bir renk almasına dikkat edin.
Kavrulan una sıcak tavuk suyunu azar azar ekleyip topaklanmaması için bir el çırpıcısı yardımıyla hızlıca karıştırın.