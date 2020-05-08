Un çorbası nasıl yapılır hem kolay hem leziz!

Kısık ateşte az malzemeyle olağanüstü bir lezzet çıkarabilirsiniz! Un çorbası nasıl yapılır, un çorbası için hangi malzeme gerekli? sorusunun yanıtını hazırladık! Sizde yapımı oldukça ekonomik ve lezzetli olan bu lezzeti evde deneyebilirsiniz. Yemek öncesi midenizi yumuşatmak ve rahatlatmak için akşam sofralarınıza konuk edebilirsiniz.