Umut Akyürek yüzüne sülük koydurdu hacemat yaptırdı! Sosyal medya çalkalandı
Ses tonuyla, şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, yaptırdığı estetik ameliyatlarla hayranlarını ikiye bölmüş, son hali dünyaca ünlü Agelina Jolie'ye benzetilmişti. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Akyürek son olarak yüzüne sülük koydurdu, hacemat yaptırdı. O anları takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu... İşte haberin detayları
Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan, Türk sanat Müziği'nin sevilen sanatçılarından Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Sahneye çıktığı andan bu yana yaşadığı değişimlerle hayranlarını ikiye bölen Akyürek'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım sosyal medyayı salladı. Güzel sanatçı yüzüne sülük koydurup, hacemat yaptırdı. O anları gören takipçileri yorum yaparak " "Çok şifalı evet ama ben asla yaptıramam" "Helal olsun, nasıl yaptırdın" dedi.
Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri hayrete düşürüyor.
Umut Akyürek'in yüzündeki sülüklerle yaşadığı zor anlara yorum yağdı. Umut Akyürek'e "Çok şifalı evet ama ben asla yaptıramam" "Helal olsun, nasıl yaptırdın" yorumları geldi.
Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu, sosyal medyadan yorum yağdı. Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçilerini de ikiye böldü.