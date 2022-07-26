Umut Akyürek yüzüne sülük koydurdu hacemat yaptırdı! Sosyal medya çalkalandı

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan, Türk sanat Müziği'nin sevilen sanatçılarından Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Sahneye çıktığı andan bu yana yaşadığı değişimlerle hayranlarını ikiye bölen Akyürek'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım sosyal medyayı salladı. Güzel sanatçı yüzüne sülük koydurup, hacemat yaptırdı. O anları gören takipçileri yorum yaparak " "Çok şifalı evet ama ben asla yaptıramam" "Helal olsun, nasıl yaptırdın" dedi.