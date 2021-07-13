Umursamaz tavırlar tehlike saçıyor! Balıkesir'de Serdar Ortaç konserinde pes dedirten görüntü
BALIKESİR'de Serdar Ortaç'ın konserinde gençlerin salgın hiç yaşanmamışcasına maske ve mesafe umursamaz görüntüleri virüse davetiye çıkardı.
1 Temmuz 2021 tarihinde kısıtlamaların tüm ülkede tamamen kalkmasıyla birlikte vatandaşlar uzun süre evde kalmanın acısını tatil bölgelerinde çıkarmaya başladı. Ege ve Akdeniz sahillerindeki turistik otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaşırken butik otellerde bile yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
Otellerde ve plajlarda yapılan after partiler ve konserlerde ortaya çıkan sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeyen görüntüler sanki korona virüs salgını hiç yaşanmamış izlenimi verdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın sahne aldığı ve binlerce genç hayranının bir araya geldiği konserde de benzer görüntüler yaşandı. Mesafenin hiçe sayıldığı konserde kimsenin maske takmıyor oluşu da dikkat çekti.
Pandemi sürecinde sahne almayan ünlü sanatçı normalleşme sürecine hızlı başlayıp peş peşe konserler verdi. Sarımsaklı Plajındaki bir beacte genç hayranlarıyla bir arala gelen usta şarkıcıya gençlerde eşlik etti.