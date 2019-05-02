Ümraniye'de sokaklarda hurda topluyor! 5 tane şirketi var

İş vaadiyle vekaletname aldılar

Üzerine çıkarılan vergi borcuna itiraz etmeye hazırlanan İsa Uzguç, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı(DHA)´na anlattı. O zamanlar sokaklarda yaşadığını belirten İsa Uzğuç, "Bazı kişiler dışarıda kaldığım için iş vereceklerini söyledi. SSK yapacaklarını söylediler. 2009 yılında davalık oldum. Bu davalardan beraat aldım. Vergi borçları üzerime çıktı. Devlet dairelerine gittim. Kimse sahip çıkmadı. Şu an 220 bin lira kadar bir borç üzerime çıktı. Ben mağdurum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, ben hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Mağdurum. Bu borçların silinmesini istiyorum. Bunları mahkeme kararları çıktığında öğrendim. Üzerime paravan şirket kurmuşlar. Bunun dışında naylon fatura yapmışlar. Benim bilgim yok. Ben 5 şirket sahibi değilim. Yol yordam bilmiyorum. Okuma yazmam yok. Cahilim. Kandırdılar beni. Oyun ettiler. Günlük 20 lira kazanarak geçiniyorum" dedi.İsa Uzğuç, "Durum ortada. Ben kimseye namussuzluk yapmadım. Beni kandırdılar. Oyuna getirdiler. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" diye konuştu.