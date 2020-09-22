Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Annesinin ölümüyle ilgili bir esrar çözüldü

Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Ümitcan Uygun'un annesi 48 yaşındaki Gülay Uygun ifade vermesine 2 gün kala intihar etmişti. Gülay Uygun başına silah dayayarak yaşamına son vermişti. İntihar için de bir hafriyat alanını seçmişti. Bu alan en yakın yerleşim yerine 4 km uzakta olduğu için Gülay Uygun'un hafriyat sahasına nasıl gittiği bilinmiyordu. Ankara emniyeti yaptığı soruşturma Gülay Uygun'un olay yerine taksi ile gittiğini belirledi. Gülay Uygun'u son nefesini verdiği yere götüren taksi şoförünün de emniyette ifadesi alındı. Olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.