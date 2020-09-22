Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Annesinin ölümüyle ilgili bir esrar çözüldü
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'şüpheli' olarak ifade veren Ümitcan Uygun'dan itiraflar geldi. Ümitcan Uygun'un intihar eden annesi Gülay Uygun ile ilgili de son dakika gelişmesi var.
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündemde tuttuğu Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun'dan flaş itiraflar geldi. Aleyna gibi yurtta kalan kızları fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi intihar etmiş ve arkasında "Sorumlusu Müge Anlı'dır" notu bırakmıştı. Ümitcan Uygun, sosyal medyada paylaştığı iğrenç video ile ilgili itiraflarda bulundu. Annesi Gülay Uygun'un intiharıyla ilgili de bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi
Ümitcan Uygun'un annesi 48 yaşındaki Gülay Uygun ifade vermesine 2 gün kala intihar etmişti. Gülay Uygun başına silah dayayarak yaşamına son vermişti. İntihar için de bir hafriyat alanını seçmişti. Bu alan en yakın yerleşim yerine 4 km uzakta olduğu için Gülay Uygun'un hafriyat sahasına nasıl gittiği bilinmiyordu. Ankara emniyeti yaptığı soruşturma Gülay Uygun'un olay yerine taksi ile gittiğini belirledi. Gülay Uygun'u son nefesini verdiği yere götüren taksi şoförünün de emniyette ifadesi alındı. Olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.
Eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümit Can Uygun, yaşananlardan günler sonra konuştu. Müge Anlı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı gece hakkında konuşan Uygun, "Çok sarhoştum, benim cezamı abim verdi" diyerek yaşananlar ile ilgili bir itirafta bulundu.
21 yaşındaki Aleyna Çakır, geçtiğimiz haziran ayında Ümit Can Uygun tarafından evinde ölü halde bulundu. Ölümünden iki ay önce Çakır'a şiddet uygulayarak canlı yayın yapan eski sevgilisi Ümit Can Uygun ise şüpheli olarak ifade verdi. Müge Anlı'nın konuyu işlemeye başlamasıyla gündemde kalan Uygun, Aleyna Çakır ile ilgili itirafta bulundu.