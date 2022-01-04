Ümit Özdağ'a çok büyük şok! Muharrem İnce'yi dinleyen olmadı! İşte çok çarpıcı rakamlar
Erken seçim tartışmaları sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı üyesi partiler üye yasılarını yükseltirken, en büyük şoku Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'ın yeni kurduğu partiler yaşadı. İşte ayrıntılar...
Muhalefetin erken seçim çağrılarını tekrarladığı dönemde faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısı verileri Yarıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncellendi. 2022 yılının ilk verilerine göre 3 Ocak itibariyle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üyesi siyasi partiler üye sayılarını arttırdı. En çok üye artışını İYİ Parti sağlarken, 500 bin barajını aşarak MHP’yi de geride bıraktı. İYİ Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise sadece 109 üye yapabildi.
GazeteDuvar'ın haberine göre son 3 aylık süreçte en çok üye artışı sağlayan siyasi parti olan İYİ Parti, 500 bin barajını aşarak MHP’yi de geride bıraktı. Bir diğer dikkat çeken artış ise DEVA Partisi'nde yaşandı ve DEVA Partisi 100 bin barajını aştı.
AK Parti 11 milyon üyesiyle lider
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son verilerine göre AK Parti üç ayda 11 milyon 11 bin 725 olan üye sayısını 53 bin 22 arttırarak 11 milyon 64 bin 747’ye yükseltti.
Cumhur İttifakı ortağı MHP de üç aylık süre içerisinde üye sayısını arttırdı. Üç ayda 3 bin 677 yeni üye kazanan MHP, toplam üye sayısını 473 bin 192’den 476 bin 869’a çıkardı.