Ümit Özdağ'a çok büyük şok! Muharrem İnce'yi dinleyen olmadı! İşte çok çarpıcı rakamlar

GazeteDuvar'ın haberine göre son 3 aylık süreçte en çok üye artışı sağlayan siyasi parti olan İYİ Parti, 500 bin barajını aşarak MHP’yi de geride bıraktı. Bir diğer dikkat çeken artış ise DEVA Partisi'nde yaşandı ve DEVA Partisi 100 bin barajını aştı.