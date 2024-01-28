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Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yerli ve yabancı binlerce turist teleferik ile Uludağ'a çıkmak isteyince metrelerce kuyruk oluştu.

Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

Bursa kent merkezinden Uludağ'a ulaşım sağlayan teleferik istasyonunda metrelerce kuyruk oluştu. Uludağ, eksi 9 derece soğuğa rağmen adeta tatilcilerin akınına uğradı. 

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Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

Uludağ'a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, "Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem" dedi.

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Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

Bunun yanı sıra pistlerde bulunan telesiyeje binmek isteyen tatilciler de metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

Teleferik ücretleri ise tam bilet gidiş-dönüş 230 TL olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.

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