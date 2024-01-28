Uludağ'da izdiham! Adım atacak yer kalmadı, metrelerce kuyruk oluştu

Uludağ'a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, "Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem" dedi.