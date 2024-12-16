Ülkenin geleceğine ağıt

Ülkemizde sürekli artan beyin göçü…

Bu güzel ülkemin, güzel gençleri daha iyi bir eğitim, özgürlük ve gelecek umuduyla başka ülkelere gidiyorlar.

Biz neden bu gençleri tutamıyoruz?

Neden kaybediyoruz?

Fırsat eşitliği yok, adalet yok, hakkaniyet yok,

Sosyo-ekonomik, sosyo- kültürel yapı dengesiz,

Almanya,

Kanada,

ABD ve diğer ülkeler

Bu güzel ülkemin güzel gençleri gittikleri ülkelere, üniversitelere, iş yerlerine değer takıyor.

Peki neden bizim ülkemizde kök salamıyorlar?

Beyin göçü bu güzel ülkemin geleceğini çalan en büyük kayıptır. Ülkemiz gençlerini kaybediyor, bugününü kaybediyor, yarınını kaybediyor, geleceğini kaybediyor.

Türkiyemiz kalifiye insanını bila bedel karşılığında ihraç ediyor. Bilim insanlarımız, yazılım mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız neden başka ülkelerin kalkınmasına hizmet etsinler? Türkiyemiz varken…



O gençlerimiz neden kendilerini değersiz hissetsinler?

Bu konuda ülkenin ileri gelenleri somut adımlar atmalılar.

Bir çocuğun eğitimine ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar aileler tarafından ortalama 44 bin 221 dolar harcama yapılıyor. Yetişmiş bir insanın devlete maliyeti 500 bin dolar. Beşerî sermaye kayboluyor bunu önlemek için tedbirler alınmalıdır.

Tevafuktan Değil, Başarıdan

Suriye’deki bölgesel ve küresel dengelerin yeniden dizayn edilmesi,

Suriye'deki devrim ve devrim sonrası sürecin inşası,

Suriye’deki belirleyici aktörler ve siyasal dengenin konumlandırılması,

Kısacası diplomasinin merkezi ekseni Türkiye…

Ürdün'deki zirvede Katar'ı da yanına alan Türkiye Suriye’nin büyük abisi gibi hareket etti. Sayın Fidan, Arap Birliği ülkelerinde ve BM, ABD ve AB'nin de katıldığı zirvede Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve ülkenin terör örgütlerinden arındırılması gibi konulara dikkat çekti.

Türkiye ile Katar uluslararası zirvelerde Suriye yönetiminin diplomatik hakları ve kazanımları için önemli roller üstlenecek.

Ankara ve Doha hattı Suriye’nin devrik lideri Esad’ın;

Fırsatı, dönülecek kavşağı kaçırmasının,

Kendisine uzatılan eli tutmamasının,

Esad’ın ülkeyi terk edip Rusya’ya kaçmasının karşılığında bile

Suriye’nin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için insani yardım ve siyasi destek sağlamalıdır.

Dört gün önce Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın Şam'da Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Sonra (HTŞ) lideri Muhammed Golani'nin kullandığı araba ile camiden ayrılırken halkın yoğun ilgisi dikkat çekiciydi.

Bir o kadar dikkat çeken karede Sayın Kalın’ın, Golani ile olan stratejik buluşmasıydı.

Bu strarejik karenin meali Türkiye'nin Suriye yönetiminin destekçisi ve rehberi olduğudur.

Bunun yanında Sayın Fidan ve Sayın Kalın’ın Suriye'deki tarihi hareketin kumanda masası olduğu gerçeğidir.

Her ikisinin de entelektüel seviyesi, bilgisi, tecrübe ve donanımı zirvede,

Masada ve sahada da çok başarılılar,

Etkileyici ve çekim alanı oluşturan enerjiye sahipler,

Kendilerinden ve hamlelerinin sonucundan çok eminler ve karizmatikler.

Sadece bizim ülkemizde değil pek çok ülkede ilgi, takdir ve beğeni görmesi tevafuktan değil. Başarıdan…