BIST 8.674
DOLAR 30,35
EURO 32,91
ALTIN 1.995,86

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı.

16
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

26
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi.

36
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi.

46