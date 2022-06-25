Ulaş Tuna Astepe gizemli aşkı ile Galata'da görüntülendi!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin sezon finali yapması ile tatile gideceğini söyleyen Ulaş Tuna Astepe geçtiğimiz gün Galata'da kız arkadaşı ile görüntülendi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdı 'Tahir' karakteri ile büyük bir kayran kitlesine ulaşan 34 yaşındaki başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe geçtiğimiz gün Galata'da görüntülendi.
Son dizisi Barbaroslar Akdenizin Kılıcı'nın sezon finali yapması ile diziden ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bir kız arkadaşı ile Galata'da yürürken görüntülendi.
Özel hayatı ile çok fazla gündeme gelmeyen Astepe kız arkadaşının adını açıklamazken gizli aşkı olarak tanımlanan kadınla fotoğrafların paylaşılmasına izin verdi.
Yakışıklı oyuncu muhabirlerin tatil sorularını "Dizimiz sezon finali yaptı. Şimdi tatil zamanı seneye yine görüşeceğiz. Ben Ayvalıklıyım tatilimi orada köyümde yapacağım"diyerek cevapladı.