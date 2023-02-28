Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini cephede görüntüledi! Savaş uçağı, füze ve kamikaze İHA'ları...

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da sonbahardan beri en yoğun çatışmalar Donetsk cephe hattında yaşanırken, cephenin çeşitli noktalarında artan Rus hava ve füze saldırılarıyla mücadele ediliyor.

Rus ordusu, Ukrayna'ya uçak veya denizlerdeki savaş gemilerinden fırlatılan füzeler ile saldırılarını sürdürüyor.