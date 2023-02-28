Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini cephede görüntüledi! Savaş uçağı, füze ve kamikaze İHA'ları...
Ukrayna'nın, bir yıldan fazla süredir devam eden Rusya ile savaşında topraklarını savunmak için kullandığı yerel ve uluslararası hava savunma sistemlerinden biri olan Strela 10'un faaliyetleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
Savaşın sürdüğü Ukrayna'da sonbahardan beri en yoğun çatışmalar Donetsk cephe hattında yaşanırken, cephenin çeşitli noktalarında artan Rus hava ve füze saldırılarıyla mücadele ediliyor.
Rus ordusu, Ukrayna'ya uçak veya denizlerdeki savaş gemilerinden fırlatılan füzeler ile saldırılarını sürdürüyor.
Ukrayna'da saldırılara şehirlerin yanı sıra cephenin belli noktalarında konuşlandırılmış yerel veya yabancı menşeli çeşitli hava savunma sistemleri ile karşılık veriliyor.
AA ekibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin izniyle Donetsk cephesinde yoğun çatışmaların sürdüğü bir ilçeye yakın konuşlanan hava savunma sistemlerinden 9К35 Strela 10'un faaliyetlerini görüntüledi.
Sovyetler Birliği döneminde üretilen, Irak savaşının ardından kapsamlı bir şekilde modernize edildikten sonra müttefik ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verilen Strela10 sistemleri Rus saldırılarına karşı yoğun şekilde kullanılıyor.
Savaş uçağı, füze ve kamikaze İHA'larına karşı kullanılıyor
Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyadesine ait ve cephede konuşlanan 9К35 Strela 10 Bataryasının "Krevonis" kod isimli komutanı, AA muhabirine cephedeki faaliyetlerini anlattı.