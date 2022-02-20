Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi
UKRAYNA'da sivil halk, Rusya ile savaş olasılığına karşı askeri eğitimlerine gerçek silahlarla devam ediyor.
UKRAYNA ile Rusya arasındaki gerginlik sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim vermeye devam ediyor.
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Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim Sağ Sektör Partisinin inisiyatifiyle gerçekleşti.
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Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.
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4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı, harita kullanımı ve patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler paylaşıldı.
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