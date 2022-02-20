BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47

Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi

Anadolu Ajansı
Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi

UKRAYNA'da sivil halk, Rusya ile savaş olasılığına karşı askeri eğitimlerine gerçek silahlarla devam ediyor.

Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi

UKRAYNA ile Rusya arasındaki gerginlik sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim vermeye devam ediyor.

147
Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim Sağ Sektör Partisinin inisiyatifiyle gerçekleşti.

247
Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi

Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

347
Ukraynalı sivillere Rusya ile savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verildi

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı, harita kullanımı ve patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler paylaşıldı.

447