Ukraynalı kadın mülteciler üzerinden çirkin paylaşımlara Songül Öden ateş püskürdü!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan korkunç savaş tablosuna ilişkin paylaşımların bazılarında 'Ukraynalı kadın mülteciler' yapılan çirkin sosyal medya paylaşımlarına Songül Öden'den tepki...
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da patlama sesleri ve çatışma görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'dan acı tabloların görüntüleri üzerinden, sosyal medyada 'espri' yaptığını zanneden bazı sosyal medya kullanıcıları, Suriyeli mültecileri kabul eden Türkiye'nin Ukraynalı kadın mültecileri 'seve seve' kabul edeceğine yönelik, komik olduğunu zannetikleri birtakım çirkin paylaşımlar yaptı. Oyuncu Songül Öden bu paylaşımlara ateş püskürdü!
Oyuncu Songül Öden, Ukrayna ve Rusya arasında savaş sürerken sosyal medyada yapılan "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına çok sert tepki verdi.
" Şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici" : Twitter hesabından tepki veren Songül Öden, " Şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici. Düşün kadınların yakasından. Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz." dedi.
Şahan'dan 'tek adam' mesajı: Öte yandan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da Ukrayna'ya başlatılan Rusya saldırısına ilişkin, Twitter hesabından "Halkın bir kesiminden ve kendi yarattığı zenginlerinden aldığı güçle,kendini her türlü şeyi yapmaya muktedir gören,sınırsız tek adamlardan bıktı artık dünya.Bir kişinin saçmalığı milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Insanlık,bu eziyeti daha ne kadar çekecek?" mesajını verdi.