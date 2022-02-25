Ukraynalı kadın mülteciler üzerinden çirkin paylaşımlara Songül Öden ateş püskürdü!

Şahan'dan 'tek adam' mesajı: Öte yandan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da Ukrayna'ya başlatılan Rusya saldırısına ilişkin, Twitter hesabından "Halkın bir kesiminden ve kendi yarattığı zenginlerinden aldığı güçle,kendini her türlü şeyi yapmaya muktedir gören,sınırsız tek adamlardan bıktı artık dünya.Bir kişinin saçmalığı milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Insanlık,bu eziyeti daha ne kadar çekecek?" mesajını verdi.