Ukraynalı çocuklardan dünyaya mesaj: "Savaşı bitirin ülkemize dönelim."

"Çocukların ülkelerini yok etmeyin"

Ukrayna'nın Dnipro kentinden gelen 12 yaşındaki Ayşe Zaharova, Rusya'nın saldırılarından sonra hem kendileri hem ülkesi için çok korktuğunu söyledi. Savaşın kendisinde ve diğer Ukraynalı arkadaşlarında derin korku ve endişe yarattığını vurgulayan Zaharova, "Savaş herkes için korkunç ama çocuklar için çok daha korkunç. Çocukların mutlu olduğu, savaşların olmadığı bir dünya istiyorum. Ve tüm dünyaya sesleniyorum çocukların ülkelerini yok etmeyin." ifadesini kullandı. Zaharova, güzel şehirlerinin, evlerinin ve okullarının bombalarla yok edilmesine çok üzüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu: "Saldırının ilk günü şehrimizdeki havaalanına bomba atıldı. Ben uyuyordum, duymadım. Annem uyandırdı. Çok korkuyordu. Telaşlıydı. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Sonra sığınağa gitmeye karar verdik ve en yakın sığınak okulumuzda vardı ve oraya gittik."

Zaharova, birkaç gün sığınakta kaldıktan sonra başka bir aileyle Türkiye'ye geldiklerini, savaş biter bitmez ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti. Babasının Türkiye'de yaşadığını, onun yanına geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Zaharova, anneannesini ve kedisini orada bıraktığı için çok üzüldüğünü belirtti. Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen 13 yaşındaki Bogdana Yurina da sabahın beşinde şehirlerine atılan bomba sesleriyle uyandığını ve çok korktuğunu anlattı. Yurina, savaş başladıktan sonra bir süre sığınakta kaldıklarını, ardından annesi ve küçük kız kardeşiyle Türkiye geldiklerini ifade etti. Ailesinin büyük bir kısmının Ukrayna'da kaldığını, onlar için çok endişeli olduğunu ağlayarak anlatan Yurina, Rusya'dan ülkelerine yönelik savaşı bitirmesini istedi.