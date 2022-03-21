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Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.

Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.

UKRAYNA'nın Lviv kentindeki spor salonları savaştan kaçanların sığındığı merkezlere dönüştürüldü.

Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkenin kısmen güvenli şehri Lviv çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. 

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Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.

Şehirdeki barınma ihtiyacının karşılanması için spor salonları gibi tesisler sığınma merkezlerine dönüştürülüyor. 

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Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.

Salonlarda görevli hocalar ise gece gündüz demeden çatışamadan kaçan sivillere yardım etmeye çalışıyor. 

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Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.

Lviv’de bulunan bir jimnastik salonu da ülkenin çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kalan yüzlerce sivili ağırlıyor.

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