Ukrayna'dan yürek burkan kareler! Kadınlar metroda doğum yapıyor: Şimdi bir tane bile doktor yok.
UKRAYNA'nın Lviv kentindeki spor salonları savaştan kaçanların sığındığı merkezlere dönüştürüldü.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkenin kısmen güvenli şehri Lviv çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.
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Şehirdeki barınma ihtiyacının karşılanması için spor salonları gibi tesisler sığınma merkezlerine dönüştürülüyor.
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Salonlarda görevli hocalar ise gece gündüz demeden çatışamadan kaçan sivillere yardım etmeye çalışıyor.
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Lviv’de bulunan bir jimnastik salonu da ülkenin çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kalan yüzlerce sivili ağırlıyor.
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