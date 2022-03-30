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Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...

Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...

UKRAYNA’nın Lviv kentinde bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti.

Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...

Lviv kentinde siren sesleri bugün bir kez daha çaldı. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Lviv’de gece saatlerinden bu yana siren sesleri yükseliyor. 

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Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...

Gece saatlerinde yaklaşık birer saat aralıklarla 4 kez çalan sirenlerin bugün bir kez daha duyulmasıyla halk sığınaklara akın etti. 

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Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...

Savaş öncesinde Ukrayna’nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv’de siviller bir kez daha sığınaklara inerek güvenli alanda beklemeye başladı. 

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Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...

Sığınaklara inen halk dakikalarca tehlikenin geçtiği yönünde açıklama bekledi.

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