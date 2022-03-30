Ukrayna'da sirenler susmuyor! Halk sığınaklara akın etti: Yürek burkan kareler...
UKRAYNA’nın Lviv kentinde bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti.
Lviv kentinde siren sesleri bugün bir kez daha çaldı. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Lviv’de gece saatlerinden bu yana siren sesleri yükseliyor.
Gece saatlerinde yaklaşık birer saat aralıklarla 4 kez çalan sirenlerin bugün bir kez daha duyulmasıyla halk sığınaklara akın etti.
Savaş öncesinde Ukrayna’nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv’de siviller bir kez daha sığınaklara inerek güvenli alanda beklemeye başladı.
Sığınaklara inen halk dakikalarca tehlikenin geçtiği yönünde açıklama bekledi.