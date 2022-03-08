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Ukrayna sokaklarında sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Ukrayna sokaklarında sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv’de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Ukrayna sokaklarında sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Ukrayna'daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini arttırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor. 

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Ukrayna sokaklarında sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Lviv’deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor. 

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Ukrayna sokaklarında sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.

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Ukrayna sokaklarında sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor
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