Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi Olena Zelenka: Emine Erdoğan'dan yardım istedim
UKRAYNA First Ladysi Olena Zelenska, UKraynalı çocuklar için güvenli bir yer arayışındayken en çok tercih ettiği yerin Türkiye olduğunu belirterek, “Bize destek vermesi için Emine Hanım’a başvurdum. Türkiye’nin yardımını sözleriyle değil eylemleriyle hissettik” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın saldırısıyla 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaşadıklarına ilişkin, Anadolu Ajansı'nın sorularına yazılı yanıt verdi.
İkraynalı çocuklar için güvenli bir yer arayışındayken en çok tercih ettiği yerin Türkiye olduğunu belirten First Lady Zelenska, “Bize destek vermesi için Emine Hanım’a başvurdum. Türkiye’nin yardımını sözleriyle değil eylemleriyle hissettik” dedi.
Savaş ortamında nasıl bir psikolojisi olduğu sorusuna yanıt veren Zelenska, "Sivillerin katledildiği Buça ve on binlerce insanın kaderinin belirsizleştiği yok edilen Mariupol’den sonra nasıl mı dayanıyorum? Her gün Kharkiv’e yağdırılan bombalardan sonra mı? Hayatını yitiren 200 çocuk ve sakat bırakılan binlerce çocuktan sonra mı? Belki burada havalı ve destansı bir şey söylemem gerekirdi ama ben her şeyden önce insanım ve her normal insan gibi acı hissediyorum. Her gün." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenska, haberleri açtığı zaman aklından ilk geçen şeyin "yeni bombardıman yaşanmaması" olduğunu vurgulayarak, "Rusya’nın yeniden ateş ettiğini görünce de 'mağdurlar olmasın' diye düşünüyorum. Fakat oluyor. Çünkü Rusya sivilleri vuruyor." ifadelerini kullandı. Aynı duyguları her Ukraynalının hissettiğine dikkati çeken Zelenska, şöyle devam etti: