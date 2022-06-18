Ukrayna lideri Zelenski karısına söylemeyi unutmuş! Kocasının kararını televizyondan öğrendi

Nerede yaşıyor? Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim

Verdiği röportajda bu süreçte nerede olduğunu açıklamak istemeyen First Lady, 'Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim' diyor ama bu süreçte farklı farklı yerlere gitse de hep Ukrayna içinde kaldığına dikkat çekiyor.