Ukrayna lideri Zelenski karısına söylemeyi unutmuş! Kocasının kararını televizyondan öğrendi
UKRAYNA-Rusya savaşı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenska, The Guardian Gazetesi'ne konuştu. Rus işgali öncesi savaşın başlayacağına inanmadığını söyleyen Zelenska "Elbette kimse benimle askeri sırları paylaşmadı. Açıkçası savaşın olacağına inanmıyordum. Pasaportum bile hazır değildi" dedi.
Rusya ile savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın bir numaralı hedefinin kendisi ve ailesi olduğunu açıklamıştı. İşte bu açıklamadan hemen sonra Olena Zelenska ve çocukları nispeten daha güvenli bir yere götürüldü ve 2 ayı burada her şeyden uzak adeta bir kafes içerisinde geçirdiler. First Lady Zelenska bu süreçte yaşadıklarını The Guardian Gazetesi'nden Shaun Walker'a anlattı...
Nerede yaşıyor? Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim
Verdiği röportajda bu süreçte nerede olduğunu açıklamak istemeyen First Lady, 'Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim' diyor ama bu süreçte farklı farklı yerlere gitse de hep Ukrayna içinde kaldığına dikkat çekiyor.
Güvenlik görevlilerinin tüm elektronik cihazlarını geride bırakmasını söylediği Zelenska, 2 aylık saklanma sürecinde eşi ile çok nadir konuşabildiğini ve onu sadece tıpkı diğer Ukraynalılar gibi televizyondan izleyebildiğini anlattı.
Muhabirin 'demek televizyonunuz vardı' sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Zelenska, "Benden ipuçları almaya çalıştığını görüyorum. Evet televizyonumuz vardı. Yeraltında değildim" diyor gülümseyerek.