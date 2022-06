Ukrayna lideri Zelenski karısına söylemeyi unutmuş! Kocasının kararını televizyondan öğrendi

Rusya ile savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın bir numaralı hedefinin kendisi ve ailesi olduğunu açıklamıştı. İşte bu açıklamadan hemen sonra Olena Zelenska ve çocukları nispeten daha güvenli bir yere götürüldü ve 2 ayı burada her şeyden uzak adeta bir kafes içerisinde geçirdiler. First Lady Zelenska bu süreçte yaşadıklarını The Guardian Gazetesi'nden Shaun Walker'a anlattı...