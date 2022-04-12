Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska savaş günlerini anlattı! Zelenski ile en son ne zaman görüştü? Nerede yaşıyor?

Ukrayna Lideri'nin ilk sözleri ne oldu?

Bir patlama olduğunu hemen anlamadım. Ne olabileceğini anlamadım. Kocam yatakta değildi. Ama kalktığımda onu hemen gördüm, zaten giyinmiş, her zamanki gibi bir takım elbise içinde (bu onu takım elbise ve beyaz gömlek içinde son görüşümdü, o andan itibaren askerdi). "Başladı." dedi. Tüm söylediği buydu.