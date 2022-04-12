Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska savaş günlerini anlattı! Zelenski ile en son ne zaman görüştü? Nerede yaşıyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenska, Rusya ile savaşın başladığı andan bu yana yaşadıklarını ünlü moda dergisi Vogue'a anlattı. Rus işgalinin başladığı günden bu yana en unutamadığı an hangisi? İlk ne zaman ağladı?. Eşi Vladimir Zelenski ile görüşüyorlar mı?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali bir buçuk ayı aşkın süredir devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'a konuştu. Rus işgalinin başladığı anda Ukrayna lideri Zeenski'nin ilk sözleri ne oldu? Savaş başladığı andan bu güne kadar neler yaşadıklarını, eşiyle aynı konutu paylaşıp paylaşmadıklarını, savaş sürecinde ilk ne zaman ağladığını, en unutamadığı anlarına ilişkin Olena Zelenska'nın sorulara verdiği cevaplar şöyle:
- İşgalin ilk günlerini anlatır mısınız? En net olarak ne hatırlıyorsunuz?
Başlangıcı çok iyi hatırlıyorum. Normal bir iş günü ve akşamıydı: okuldan dönen çocuklar, olağan ev işleri, bir sonraki okul gününe hazırlanmak… Gergindik. Her yerde olası bir istila hakkında çok fazla konuşma olmuştu. Ama son dakikaya kadar bunun olacağına inanmak imkansızdı... 21. yüzyılda? Modern dünyada? Saat 4 ile 5 arası bir tıkırtıyla uyandım.
Ukrayna Lideri'nin ilk sözleri ne oldu?
Bir patlama olduğunu hemen anlamadım. Ne olabileceğini anlamadım. Kocam yatakta değildi. Ama kalktığımda onu hemen gördüm, zaten giyinmiş, her zamanki gibi bir takım elbise içinde (bu onu takım elbise ve beyaz gömlek içinde son görüşümdü, o andan itibaren askerdi). "Başladı." dedi. Tüm söylediği buydu.
Panik olduğunu söyleyemem, karışıklık belki. "Çocukları ne yapmalıyız?" dedim, "Bekle, sana haber vereceğim. Her ihtimale karşı, gerekli bilgileri ve belgeleri toplayın." dedi ve evden ayrıldı.