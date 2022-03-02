Ukrayna Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e Kırım Türkü Jamala ile konser teklifi! Tek şartı 'Filistin'
UKRAYNA Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e, savaştan Türkiye'ye sığınan 2016 Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala ile konser teklifi... Haluk Levent konser teklifini seve seve kabul edeceğini belirterek, konser yeri olarak 'Filistin'i önerdi.
UKRAYNA'da Rusya saldırılarıyla başlayan savaşın 7. gününde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden sanatçı Haluk Levent'e kritik bir teklif geldi. Büyükelçilik, resmi Twitter sayfası üzerinden, Kiev'de eşini Ukrayna savunmasında bırakıp çocuklarıyla Romanya üzerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Kırım asıllı Ukraynalı şarkıcı Jamala ile ortak konser vermeleri yönünde teklif sundu. 2016 yılında 'Vatanıma doyamadım' şarkısıyla Kırım Tatarlarının çektiği zulmü anlatarak Eurovision birincisi olan Jamala ile ortak konser teklifine, Haluk Levent'ten olumlu yanıt geldi. Levent, konser yeriyle ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu.
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e Jamala ile ortak konser teklifi: Ukrayna Büyükelçiliği, resmi Twitter sayfası üzerinden, sanatçı Haluk Levent'e, Ukrayna'daki savaşta eşini orduda bırakıp çocuklarını alarak önce Romanya sınırına ulaşan ardından da Türkiye'ye sığınan Jamala ve 2016 Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala ile savaş mağdurlarına yönelik yardım kampanyaları kapsamında ortak bir konser verip veremeyeceğini sordu.
"Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" : Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.
Haluk Levent, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden gelen konser teklifine cevap gecikmedi.