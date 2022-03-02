Ukrayna Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e Kırım Türkü Jamala ile konser teklifi! Tek şartı 'Filistin'

"Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" : Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.