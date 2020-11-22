Uğur Yılmaz Deniz Masterchef'ten diskalifiye oldu twitter'da ne yazdı başını yaktı
TV8'in en çok seyredilen yarışması Masterchef'te adım adım finale yaklaşırken Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklama şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı, yarışmanın favori isimlerinden olan Uğur Yılmaz Deniz'in twitter'da yazdıklarından dolayı diskalifiye edildiği duyurdu. Peki Masterchef Uğur twitter'da ne yazdı?
Masterchef Türkiye'de büyük final haftasına yavaş yavaş yaklaşırken Acun Ilıcalı'dan gelen son açıklama hem seyirciyi hem de yarışmacıları şok etti. Acun, yaptığı açıklama ile Masterchef'in finale adını yazdırması beklenen yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini duyurdu.
Bu diskalifiye açıklamasının ardından sosyal medya kaynadı ve herkes Uğur neden Masterchef'ten diskalifiye oldu araştırması yapmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Uğur'un başını twitter hesabında yazdıkları yaktı. Peki Masterchef Uğur twitter'da neler yazdı da diskalifiye oldu?
Masterchef'te hem kişiliği hem de yemekleri ile jüriyi etkileyen Uğur meğer bundan 8 yıl önce yani 18 yaşındayken twitter'da ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler yazmış...
Acun Ilıcalı Fenerbahçe ve Ali Koç'a küfür eden Uğur Yılmaz Deniz'i MasterChef'ten kovdu açıklamayı Twitter'dan yaptı:
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.