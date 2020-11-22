Uğur Yılmaz Deniz Masterchef'ten diskalifiye oldu twitter'da ne yazdı başını yaktı

Bu diskalifiye açıklamasının ardından sosyal medya kaynadı ve herkes Uğur neden Masterchef'ten diskalifiye oldu araştırması yapmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Uğur'un başını twitter hesabında yazdıkları yaktı. Peki Masterchef Uğur twitter'da neler yazdı da diskalifiye oldu?