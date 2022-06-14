Uğur Güneş'in şöhreti ülke sınırlarını aştı! Yakışıklı oyuncu önce Dubai'deydi, şimdi ise Hindistan'da...
Geçtiğimiz aylarda final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, Hintli ses ve film yıldızı Tanya Singh ile “Woh Beete Din” şarkısının klibinin çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü yıldız klip çekimi için İstanbul'a geldi. Singh ve Güneş'in iki sevgiliyi canlandırdığı klip İstanbul'un ünlü semtlerinde çekildi.
"Kanunsuz Topraklar", "Bir Zamanlar Çukurova", "İsimsizler" ve "Diriliş: Ertuğrul" gibi dizilerle şöhreti yakalayan yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, ünlü Hint yıldızı Tanya Singh'in yeni şarkısının klibinde rol aldı. Geçtiğimiz mart ayında Dubai’de düzenlenen The Murex d’Or Ödül Töreni’nde "uluslararası en iyi oyuncu" seçilen 34 yaşındaki oyuncu, burada klibin yönetmeni Prem Raj Soni ile tanışıp gelen teklif üzerine bu rolü kabul etmişti.
İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilen klipte ikili, yakışıklı bir Türk genci ile güzel Hintli bir kız arasında geçen aşk hikayesini canlandırdı.
Hindistan’ın başarılı ses ve Film sanatçısı Tanya Singh uzun bir aranın ardından çıkaracağı “Woh Beete Din” şarkısı için İstanbul’a geldi. Sanatçı şarkının klibinde uluslararası alanda da adını duyuran oyuncu Uğur Güneş ile birlikte kamera karşısına geçti.
Sözlerini ünlü yazar, senarist ve söz yazarı Gitanjali Sing’in kaleme aldığı, bestesini Ajit Singh’in üstlendiği şarkının video klibini Hindistan’ın ünlü yönetmeni Prem Raj Soni çekti. Bollywood tarzında çekilen klipte Hindistan’da birçok ödül alan Sudeep Chatterjee de görüntü yönetmeni olarak yer aldı.