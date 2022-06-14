Uğur Güneş'in şöhreti ülke sınırlarını aştı! Yakışıklı oyuncu önce Dubai'deydi, şimdi ise Hindistan'da...

"Kanunsuz Topraklar", "Bir Zamanlar Çukurova", "İsimsizler" ve "Diriliş: Ertuğrul" gibi dizilerle şöhreti yakalayan yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, ünlü Hint yıldızı Tanya Singh'in yeni şarkısının klibinde rol aldı. Geçtiğimiz mart ayında Dubai’de düzenlenen The Murex d’Or Ödül Töreni’nde "uluslararası en iyi oyuncu" seçilen 34 yaşındaki oyuncu, burada klibin yönetmeni Prem Raj Soni ile tanışıp gelen teklif üzerine bu rolü kabul etmişti.