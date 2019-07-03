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Uğur Akkuş öpücüklere boğdu Ebru Şallı fiziğiyle mest etti

Uğur Akkuş öpücüklere boğdu Ebru Şallı fiziğiyle mest etti

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Uğur Akkuş ile Ebru Şallı, Göcek'te tatil yaparken samimi pozlar verdi. Ebru Şallı'nın fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Uğur Akkuş öpücüklere boğdu Ebru Şallı fiziğiyle mest etti - Sayfa 1

Ege sahillerinde mavi tura çıkan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, soluğu Göcek'te aldı. Salsara Koyu'nda görüntülenen ikiliden Ebru Şallı, sabah erken saatlerde uyanarak spor yaptı.

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Uğur Akkuş öpücüklere boğdu Ebru Şallı fiziğiyle mest etti - Sayfa 2

Habertürk'ün haberine göre; Teknesindeki yürüyüş bandında uzun süre yürüyen Ebru Şallı tatilde de olsa spordan ödün vermedi. İki saatlik sporun ardından denize giren Şallı, fit vücuduyla dikkat çekti.

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Uğur Akkuş öpücüklere boğdu Ebru Şallı fiziğiyle mest etti - Sayfa 3

Öğlen saatlerinde uyanan Uğur Akkuş, kahvaltının ardından serin sulara atlayarak rahatladı. Şallı'nın denizden çıkan sevgilisine sarılıp öpmesi dikkat çekti.

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Uğur Akkuş öpücüklere boğdu Ebru Şallı fiziğiyle mest etti - Sayfa 4

Yüzerken öpüşen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, birbirlerini denize batırdı.

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