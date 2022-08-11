Ufuk Özkan, şok eden boşanma sonrası ilk açıklamayı yaptı! O sözler çok konuşulacak
Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda aniden boşanmıştı. Herkesi şok eden bu ayrılık sonrası bir açıklama gelmemişti. Ufuk Özkan sessizliğini bozdu. İlk açıklamayı yaptı ve bakın neler söyledi...
Oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile tek celsede boşanmıştı. Boşanma sonrasında gözlerin çevrildiği Özkan, beklenen açıklamayı hemen yapmamıştı. Ünlü oyuncu, günler sonra sessizliğini bozdu. Bakın neler söyledi...
Gonca Vuslateri’nin senaryosunu kaleme aldığı "Cenazemize Hoş Geldiniz" adlı filmin oyuncu kadrosu tamamlandı.
Ufuk Özkan ve projenin diğer oyuncuları çekimlerden önce okuma provası için bir araya geldi.
Boşanma sonrası ilk sözler
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Nazan Güneş'le 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu Ufuk Özkan, boşanmasının ardından ilk kez konuştu.