UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında gecenin maçını Benfica kazandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu lig etabı başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında gecenin maçını Benfica kazandı
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Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0

Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0

Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

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