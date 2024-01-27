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Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

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Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

BURSA'da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.

Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.

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Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. 

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Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı.

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Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

 Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü.

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