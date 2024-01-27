Ucuz tencere, tabak çılgınlığı... Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler
|
BURSA'da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.
Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.
19
Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi.
29
Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı.
39
Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü.
49