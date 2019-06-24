Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor

Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor

BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın otlatmaya dağlık alana çıkan 4 keçisinden 2'si uçurum kıyısında mahsur kaldı.

Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor - Sayfa 1

Çağaç'ın yardım istediği AFAD ekiplerinin hayati risk nedeniyle inemediği uçurumdaki 2 keçi, 5 gündür aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. 

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Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor - Sayfa 2

Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. 

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Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor - Sayfa 3

Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı.

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Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor - Sayfa 4

Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. 

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