Uçurumda mahsur kalan 2 keçi 5 gündür kurtarılmayı bekliyor
BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın otlatmaya dağlık alana çıkan 4 keçisinden 2'si uçurum kıyısında mahsur kaldı.
Çağaç'ın yardım istediği AFAD ekiplerinin hayati risk nedeniyle inemediği uçurumdaki 2 keçi, 5 gündür aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.
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Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı.
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Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı.
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Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
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