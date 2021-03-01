Uçuk bir fiyata şarkıcı Lara bakın neresini sigortalatma kararı aldı teklif bekliyor
2000'lere damgasını vuran şarkıcı Lara, yeni kararıyla gündem oldu. Uçuk bir fiyata neresini sigortalatacağını duyan şaştı kaldı.
Bir zamanlar müzik listelerine damga vuran şarkılara imza atan şarkıcı Lara, uzun bir süre sessizliğini korumuş, değiştirdiği imajı ile yeniden piyasalara giriş yapmıştı.
Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, radikal bir karar aldı.
Uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatmak için adım atan ünlü şarkıcı, bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.
Saçlarının bakımı için doğal bakım kürleri ve sabun kullanan Lara, sigorta işleri için gerekli kurumlarla görüşmeye yapmaya başladı.