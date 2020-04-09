Ücretsiz maske için eczane kararı! Bir kez kullanılan maske kaç kere takılır

Bir maske kaç kere kullanılabiliyor?

Gelelim maskenin kullanımına

Bu noktada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zira virüsten korunayım derken, doğru şekilde maskeyi takıp çıkarmazsanız virüsü maruz kalırsınız. Öncelikle belirtelim. Bir kez kullanılan maske temiz gibi görünse bile bir daha kullanılmamalı. Maskeyi takarken ve çıkarırken de uymanız gereken kurallar var. İşte görseller eşliğinde maske kullanımı: