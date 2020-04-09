Ücretsiz maske için eczane kararı! Bir kez kullanılan maske kaç kere takılır
TÜRKİYE'de maskenin eczane ve markette satışı yasaklanmıştı. Bugün yeni bir son dakika kararı geldi. Artık ücretsiz maskeler eczanelerden de dağıtılacak. Peki bir kez kullanılan maske kaç kez takılabilir? Yeni karar ve maskeyle ilgili bilmeniz gereken çok önemli bilgiler.
Türkiye'de herkese ücretsiz maske dağıtılıyor. Şimdiye kadar ücretsiz maske dağıtımı sadece e-devlet üzerinden yürüyordu. Bugün bir son dakika kararıyla bu maske ağına eczaneler de dahil edildi. Artık eczanelerden ücretsiz maske alabileceksiniz. Kararı İstanbul Eczacı Odası duyurdu. Dün de maskelerle ilgili 72 saat kuralı getirilmişti.
Market, otobüs, minibüs, AVM ve pazar gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu. Peki maske nasıl takılıp çıkarılmalı, birden fazla kullanılabiliyor mu? İşte maske hakkında bilmeniz gerekenler:
e-devletten ücretsiz maske temini
Artık eczanelerden alınabilecek olan ücretsiz maskeler dileyen vatandaşın evine de PTT kargo ile getiriliyor. Ücretsiz maskeyi de e-devlet sistemi üzerinden sipariş veriyorsunuz ve PTT kargo evinize getiriyor. Ücretsiz maske için başvuru ise hayli kolay. E-devlet sistemine girip kendinizin ve aile bireylerinin isimlerini, TC numaralarını ve adresini yazmanız yeterli. Her hafta kişi başına bir kutu maske alabilirsiniz.
72 saat boyunca yasak
Maskenin kullanımına geçmeden önce yeni alınan kararı hatırlatalım. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Yani maske ve eldiven attığınız çöpünüzü 72 saat bekletmeniz gerekiyor.
Bir maske kaç kere kullanılabiliyor?
Gelelim maskenin kullanımına
Bu noktada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zira virüsten korunayım derken, doğru şekilde maskeyi takıp çıkarmazsanız virüsü maruz kalırsınız. Öncelikle belirtelim. Bir kez kullanılan maske temiz gibi görünse bile bir daha kullanılmamalı. Maskeyi takarken ve çıkarırken de uymanız gereken kurallar var. İşte görseller eşliğinde maske kullanımı: