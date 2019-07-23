Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi

Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi

Ayrıldıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen birlikte kol kola görüntülendi. Netflix'in yeni projesinde yer alan Büyüküstün, samimi açıklamalarda bulundu.

Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde, uçakta kimselere aldırmadan kavga ettikleri hatta ayrıldıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen, kol kola objektiflere takıldı. Çift, böylece "ayrılık yok" mesajı verdi. Netflix'in yeni projesinde yer alan Büyüküstün, samimi açıklamalarda da bulundu. 

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Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi - Sayfa 2

Netflix projesi Ottoman Rising belgeselinde Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Büyüküstün, yeni projesi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Uzun zamandır ilk defa bir rolden bu kadar etkilendim. Son sahneden sonra, karakterden zor ayrıldım" dedi. 

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Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi - Sayfa 3

Büyüküstün, "Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim ve kostümleri çıkardım. Kendi adıma iyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi - Sayfa 4

Fatma Girik’in kendisini veliahtı göstermesine Büyüküstün, “Çok gurur verici bir olay. Onları izleyerek büyüdüm ve tabii ki böyle güzel şeyler duyunca insan bir başka oluyor” şeklinde konuştu. 

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