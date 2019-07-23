Uçaktaki kavgaları olay olmuştu! Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le mesajını verdi
Ayrıldıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen birlikte kol kola görüntülendi. Netflix'in yeni projesinde yer alan Büyüküstün, samimi açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde, uçakta kimselere aldırmadan kavga ettikleri hatta ayrıldıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen, kol kola objektiflere takıldı. Çift, böylece "ayrılık yok" mesajı verdi. Netflix'in yeni projesinde yer alan Büyüküstün, samimi açıklamalarda da bulundu.
Netflix projesi Ottoman Rising belgeselinde Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Büyüküstün, yeni projesi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Uzun zamandır ilk defa bir rolden bu kadar etkilendim. Son sahneden sonra, karakterden zor ayrıldım" dedi.
Büyüküstün, "Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim ve kostümleri çıkardım. Kendi adıma iyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Fatma Girik’in kendisini veliahtı göstermesine Büyüküstün, “Çok gurur verici bir olay. Onları izleyerek büyüdüm ve tabii ki böyle güzel şeyler duyunca insan bir başka oluyor” şeklinde konuştu.