Uçakta mastürbasyon videosu paylaşan Kerimcan Durmaz'a Burhan Kuzu'dan tepki
AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddia edilen Kerimcan Durmaz'a ateş püskürdü.
Uçakta mastürbasyon videosunu yanlışlıkla sosyal medya hesabından yayınlayan Kerimcan Durmaz'a, AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu'dan tepki geldi. Kuzu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın" diyerek ünlü fenomene tepki gösterdi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük hayran kitlesine ulaşan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlısı genci birçok kişinin tepki gösterdiği Durmaz'a bir tepki de siyaset dünyasından geldi.
AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddia edilen Kerimcan Durmaz'a ateş püskürdü. Kuzu, ''Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın. Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim. Elbetteki Türk Ceza Kanunu'na görede yargılanacaktır" diyerek tepkisini dile getirdi.