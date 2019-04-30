Uçakta mastürbasyon videosu paylaşan Kerimcan Durmaz'a Burhan Kuzu'dan tepki

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük hayran kitlesine ulaşan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlısı genci birçok kişinin tepki gösterdiği Durmaz'a bir tepki de siyaset dünyasından geldi.