Üç Kuruş Yasak Elma Kalp Yarası Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
27 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kalp Yarası , Yasak Elma ve Üç Kuruş'u hüsrana uğrattı.
Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola soktuğu Yasak Elma reytingde umduğunu bulamadı.
Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kaldığı Üç Kuruş reytingde hüsrana uğradı.
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te hafta boyunca oynanan takım oyunları sonunda üç eleme adayı çıkarılmıştı. Üç isim 26 Aralık akşamı iki aşamadan oluşan eleme turunda mücadele verdi. İlk aşamada baby sebzelerden en leziz tabakalar çıkarıldı ve ikinci aşamada şef tabağı yapıldı. Sevilen program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerildiği Kalp Yarası zirve yarışında geriledi.
İşte pazartesi günü reytingleri...