Üç Kuruş Yasak Elma Kalp Yarası Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kaldığı Üç Kuruş reytingde hüsrana uğradı.