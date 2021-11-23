Üç Kuruş Yasak Elma Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
22 Kasım 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yasak Elma, Masterchef, Esra Erol, Üç Kuruş, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ettiği Müge Anlı reytingde umduğunu bulamadı.
ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün Gülay Pazarlı ve Fehmi Bey karşı karşıya geldi. Gülay Pazarlı'nın iddiaları programa adeta damga vurdu. Reyting yarışında Esra Erol zirveyi zorladı.
Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıktığı Üç Kuruş reyting yarışında yerinde saydı.
Azize'nin vedasının ardından mavi takım kaptanı olmak için mücadele eden 11 yarışmacıdan ıslak hamburgeri en iyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu. Reytingde yarışma umduğunu bulamadı.