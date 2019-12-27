Üç çocuk itirafı olay oldu Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı pişmanlığı!
Konuk olarak katıldığı Magazin Noteri programında ses getiren açıklamalar yapan Şeyma Suabaşı, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın programı Magazin Noteri'nde yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyor.
Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.
Ilıcalı'dan Melisa adını verdiği bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, çocukları çok sevdiğini hatta çevresindekiler ona bir anaokulu aç dediğini anlattı. Bir de çocuk itirafında bulunan Subaşı, "Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 15 ay süren evliliğinden bahseden Şeyma Subaşı, Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı." dedi.