Üç beş kuruşa vicdan temizliği

31 Mart yerel seçim sonuçları ülkede ilginç siyasi görüntülere sebebiyet verdi. Mesela muhalefete ileri sevide bir heyecan geldi. Sağcı ve milli bir duruş sergileyerek yeniden CHP dedi. Oldukça coşkulu ve inovatif bir rotayla ilerliyor.

Bunun yanın da iktidara 22 yılın yıllanmış yorgunluğu çökmüş durumda. İktidar kadroları daha çoğa sahip olmak arzusuyla hareket ederken hata yapma sayısını, halkla arasındaki mesafeyi giderek açtı.

Halkın sofrasına oturan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan bizlerin hafızalarında…

Şimdilerde bırakın o gariban halkın sofrasına oturmayı, gariban halka selam vermekten kaçınır oldular. Halktan biri es kaza yanlarına gelip derdini anlatmaya çalışsa o kişiyi dinlemek yerine, derdine derman aramak yerine cebine üç beş kuruş sıkıştırmayı tercih edenler vicdan temizliği yaptıklarını zannediyor…

Yasağın sebebi açıklanmalı

Sosyal medyanın en geniş kullanıcı ağı İnstagram programına getirilen ve hala kaldırılmayan erişim yasağına bir bakalım. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Tahran’da suikasta uğrayan İsmail Heniyye ile ilgili taziye mesajlarını yayımlamadığı için böyle bir karar almış. BTK’nın almış olduğu bu karar yasal açıdan eleştirildi.

Hatırlarsanız Wikipedia erişim yasağı getirilmişti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi konuyu ele aldıkları halde, yasağın kalkması için tam 2 yıl geçmişti.

Yasaklama konusuna ben siyasi açıdan bakıyorum. Yasakçı bakış özellikle AK Parti açısından mayınlı alandır. Instagram; sosyal iletişim ve medya ağları yüksek teknoloji ürünüdür. Çalışanlar konusunda uzman ve bilgi sahibidir. Yenilikçi ve üretkendir. Biz ülke olarak bu boyutta bir teknolojik platformu ne zaman ve ne kadar zamanda üretebiliriz. Kapatıldı ama yerine alternatif oluşturulmadı. Hatta kapatılma sebebi bile netlik kazanmadı. Gerekçesi; katalog suçlar. Kendi başına buyruk sansür uygulayan anlayışı Instagram’ı savunacak değilim. Sadece yasakçı zihniyete ve uygulamaya karşıyım.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’da Instagram kullanıyor. Geniş kitlelere ulaşmasını istediği mesajlar Instagram üzerinden alıcıya ulaşıyor.

Erişim yasağının konulup uygulanmaya başlandığı gün, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Instagram’dan “Cumanız hayırlı olsun” mesajını takipçileriyle paylaştı.

Merak ettim: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın sosyal medya hesabını onun adına kullananlar nasıl erişebildiler.

Instagram BTK tarafından erişilmez hale getirilmiş ya…

Türkiye Instagram kullanıcısı sayısında 58 milyon- dünyada beşinci sırada. 13-15 yaşındakiler çıkarılacak olsa bile, en az 50 milyon. Etrafımdaki, yakınımdaki kullanıcılardan biliyorum Instagram’a erişimin yolunu buldular, kullanıyorlar. Ben tercihen kullanmıyorum yasaktan dolayı. Halkın büyük kısmı yasağı umursamadan kullansa da.

Yasaklar her zaman geri kalmışlığı çağrıştırır. İlerleme hızında ivme kaybeden ülke olarak sadece Türkiye’nin dışa yansımasını olumsuz etkiler. Geri kalmış ülkeler ve Instagram’ın yasaklı ülkeler sıralamasında Türkiye olmamalı.

Instagram’ın dünyasında bu yasak ne kadar etkili …