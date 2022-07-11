Twitter'dan sürpriz hamle! Elon Musk için mahkemeye gidiyor!

Twitter yönetimi, şirketin Elon Musk tarafından daha önce açıklanan ve üzerinde anlaşılan şartlarla satın alınmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması adına mahkemeye başvurulduğunu duyurdu.

Twitter Yönetim Kurulu, anlaşmayı Musk ile kararlaştırılan fiyat ve şartlarda kapatmayı taahhüt ediyor ve satın alma anlaşmasını güvence altına almak için yasal işlem başlatmayı planlıyor.