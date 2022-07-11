Twitter'dan sürpriz hamle! Elon Musk için mahkemeye gidiyor!
Dünyanın en zengin kişileri arasında ilk sırada bulunan Elon Musk, 44 milyar dolara sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketle anlaşmıştı. Elon Mask'ın satın almadan vazgeçmesi sonrası Twitter mahkemeye gideceğini açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformu Twitter'ın Elon Musk'a satışı için anlaşma sağlandığı haberleri medyaya yansımıştı.
Ancak Elon Mask'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından son anda vazgeçmesi ortalığı karıştırdı.
Twitter yönetimi, şirketin Elon Musk tarafından daha önce açıklanan ve üzerinde anlaşılan şartlarla satın alınmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması adına mahkemeye başvurulduğunu duyurdu.
Twitter Yönetim Kurulu, anlaşmayı Musk ile kararlaştırılan fiyat ve şartlarda kapatmayı taahhüt ediyor ve satın alma anlaşmasını güvence altına almak için yasal işlem başlatmayı planlıyor.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, "Delaware Chancery Mahkemesi'nde kazanacağımızdan eminiz." dedi.