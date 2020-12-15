Twitter'da intihara eğilimlileri kurban seçti! Japonya'da 'Twitter katiline' ölüm cezası
JAPONYA'da Twitter üzerinden profiline yazdığı cümleyle kurbanlarını ağına düşüren 'Twitter katili' Takahiro Şiraişi, ölüm cezası aldı.
Bir seri katilin sosyal medyayı araç haline getirip intihar motifini kullanarak kurbanlarını ağına düşürmesiyle ayrı bir önem taşıyan davadan ölüm cezası çıktı. Japonya'da genç bir kadının kaybolmasıyla ilgili soruşturmada seri cinayetlerin işlendiğinin ortaya çıkması üzerine şüphelerin yöneldiği Takahiro Şiraişi, cep telefonunda kurbanların fotoğraflarının çıkması ve evinde ceset parçaları bulunması üzerine 2017'de tutuklanmıştı.
Bunu yazdı: Seri katilin twitter profilinde "Gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum. Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin" ifadelerine yer verdiği tespit edilmişti.
"Kendimi de öldüreceğim"
Şiraişi, intihara eğilimli kadınları, ölmelerine yardım edeceğini, hatta bazı durumlarda onlarla birlikte kendisini de öldüreceğini söyleyerek evine götürüyordu.
9 cinayet itirafı: Avukatlarının kurbanların öldürülmeye rızalarının olduğunu savunmasına rağmen, bu yılın ekim ayında 30 yaşındaki Şiraişi hakkındaki tüm suçlamaların doğru olduğunu söyleyerek 9 cinayeti işlediğini kabul etti.