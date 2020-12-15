Twitter'da intihara eğilimlileri kurban seçti! Japonya'da 'Twitter katiline' ölüm cezası

9 cinayet itirafı: Avukatlarının kurbanların öldürülmeye rızalarının olduğunu savunmasına rağmen, bu yılın ekim ayında 30 yaşındaki Şiraişi hakkındaki tüm suçlamaların doğru olduğunu söyleyerek 9 cinayeti işlediğini kabul etti.