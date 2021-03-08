Twitter'a yeni bomba özellik şimdilik test aşamasında

Bu süre içerisinde paylaşımda bir hata farkederseniz undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyorsunuz. Böylece tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtuluyorsunuz. Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapmazsanız tweet'iniz atılmış oluyor.