Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Mart 2023 Twitter'da erişim sıkıntısı
Türkiye üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 13.17'de başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar hesaplarına girdiklerine akışa erişememe hatasıyla karşılaşıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Twitter çöktü mü sorusu akıllara geldi. Peki, twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?
Twitter'da yaşanan erişim sorunu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Twitter'da dünya genelinde bir sorun yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'ın yaşadığı sorun ve düzeleceği zaman ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek?
Twitter ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Twitter'da sorunun Türkiye saati ile 13.17'de başladığı tahmin ediliyor. Twitter'da akış gelmeye başladı ancak ana sayfada değişen akış sonrasında saatler önce atılmış olan paylaşımlar ana sayfa kısmında yer aldı.
Sayfayı güncelleyenlerin karşısına "Hoş Geldiniz!" ya da "Yeniden Deneyin" yazılı butonları kullanıcıları karşıladı.
Bu butonlara tıklandığında ise sayfa yeniden güncelleme için beklemye alınıyor ya da takipçi listesi gösterildi. Sorunun ne olduğu ve ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.
ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmazken. 1 Mart tarihinde yaşanan sorun ile ilgili saat 15.10 sıralarında çözüldü.