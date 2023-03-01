Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Mart 2023 Twitter'da erişim sıkıntısı

Sayfayı güncelleyenlerin karşısına "Hoş Geldiniz!" ya da "Yeniden Deneyin" yazılı butonları kullanıcıları karşıladı.

Bu butonlara tıklandığında ise sayfa yeniden güncelleme için beklemye alınıyor ya da takipçi listesi gösterildi. Sorunun ne olduğu ve ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.