TV8'in Doya Doya Moda setlerinde korona virüs önlemleri alındı!
Hafta içi her gün TV8'de ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda'nın çekimleri sürüyor. Programda görev alan Melike Gebeş, setin sürekli dezenfekte edildiğini, gereken önlemleri aldıklarını paylaştı.
Dünyayı hızla etkisi altına alan Korona virüsle mücadele devam ederken, Türkiye'de dizi setleri arka arkaya ara verdiklerini duyurdular. Bu kararı almayan TV8'in ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programı oldu. Hafta içi her gün yayımlanan program set çekimlerine devam ediyor.
TV8’de her gün 12:15’te ekrana gelen, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in jüriliğini üstlendiği Doya Doya Moda çekimlerinin ara vermeden tüm hızla sürüyor.
Programın Artistik Direktörü Melike Gebeş, bugün Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafı “Siz evde sıkılmayın diye biz çalışıyoruz. Siz evde kalın” notuyla paylaştı.
Bunun üzerine set görevlilerine ulaştık. Sette aldıkları tedbirleri sorduk. Çekimlere Çekmeköy’de izole bir mekanda devam ettiklerini belirten yetkililer, şöyle dedi: