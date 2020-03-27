TV8'in Doya Doya Moda setlerinde korona virüs önlemleri alındı!

Dünyayı hızla etkisi altına alan Korona virüsle mücadele devam ederken, Türkiye'de dizi setleri arka arkaya ara verdiklerini duyurdular. Bu kararı almayan TV8'in ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programı oldu. Hafta içi her gün yayımlanan program set çekimlerine devam ediyor.