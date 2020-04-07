TV8 Survivor''da ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler takımında ortalık karıştı
Survivor 2020'nin 6 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya bir rekabete girişti. Ödülün şiş kebap olduğu yarışmada kıran kırana mücadele yaşandı.
TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımı birleşme partisi öncesi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Şiş kebap ödülü için karşı karşıya gelen takımlar hentbol oyununda mücadele ettiler.
"Sercan ve Ersin gerilimi yaşandı": Hentbol oyununda ünlüler takımından Sercan ve Ersin arasında gerilim yaşandı. Ünlülerden Sercan’ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin “Ne yapayım takla mı atayım?” şeklinde sert karşılık verdi.
"Ersin ve Mert karşılıklı atıştılar": Survivor'da ödül oyunu sırasında Mert, saha dışında yorum yapan takım arkadaşı Ersin’i “Mert hadi falan yapıyorsun. Yapma!” diyerek uyardı. Ersin ise buna karşılık Mert’e “Niye sürekli geriliyorsun?” dedi ve tepkisini ortaya koydu.
"Ödül oyununu hangi takım kazandı?": Survivor 2020 son bölümdeki ödül oyununda takımlar Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülü için mücadele ettiler. Yarışmacılar, kum sahada oynanan hentbol oyununda tüm hünerleri sergiledi.