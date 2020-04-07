TV8 Survivor''da ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler takımında ortalık karıştı

"Sercan ve Ersin gerilimi yaşandı": Hentbol oyununda ünlüler takımından Sercan ve Ersin arasında gerilim yaşandı. Ünlülerden Sercan’ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin “Ne yapayım takla mı atayım?” şeklinde sert karşılık verdi.