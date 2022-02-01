TV8 Survivor All Star Mert Öcal-Sude Burcu krizi Mert sürgün adasına gitti Acun Ilıcalı ayar verdi!
TV8 Survivor All Star Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı patladı Mert'in eski sevgilisinin arkadaşı Nisa ile Ogeday olay çıkardı! Ardından Survivor Mert sürgün adasına gönderilince yarışmadan ayrılabileceğini söyledi, Acun Ilıcalı 'Zora gelemiyorsun' diye ayar verdi.
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 sezona aşk bombalarıyla başladı. Survivor All Star'daki performansından çok aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Öcal, ikinci kez sürgün adasına gönderilmesine isyan ederek, konseyde yarışmayı bırakma ihtimalinin olduğunu söyledi. Öte yandan Survivor All Star'da yarışmacıların performansları kadar özel hayatları da konuşuluyor. Önceki gün yayınlanan bölüme Mert Öcal, Ogeday, Nisa Bölükbaşı ve Sude'nin tartışması gündem oldu. Survivor Nisa ve Ogeday'ın önceki gün, Sude ile yakınlaşmasına karşı çıktığı Mert Öcal, yaşanan tartışmanın ardından, sürgün kampına gönderilmesine ilişkin "Bu sistem haksızlık dolu. Sürgün adası sistemini bilsem buraya gelmek için farklı davranırdım. Düşünüp buradaki durumum hakkında karar vereceğim" dedi. Mert Öcal'ın bu sözlerinin karşısında Acun Ilıcalı da "Zora gelemiyor olabilirsin, kafan karışmış" diye yanıt verdi.
Sürgün adasına gönderilen Mert Öcal sinirlerine hakim olamadı: TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi yapıldı. Geçtiğimiz haftada eleme adayı olan ve sürgün adasına gönderilen Mert, bu hafta da aday olunca sinirlerine hakim olamadı.
Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu. Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.
Mert Öcal'dan Sürgün adası isyanı! Survivor'dan ayrılma sinyali: Sürgün adasına gitme durumuna tepki gösteren Mert Öcal, konseyde yaptığı açıklamada "Survivor'a yarışmaya geldim ama sürekli sürgün adasında oturuyorum. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Oyunlarda yarışanlar ise üst üste puanları topluyor ve performans birincisi oluyor. Ben 3 hafta boyunca puanları bir türlü değiştiremeyeceğim bir sisteme girdim. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan. Belki ben de oyunlarda yarışabilseydim üst düzey performans sergileyeceğim. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında bir süre düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim" dedi.