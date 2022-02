TV8 Survivor All Star Mert Öcal-Sude Burcu krizi Mert sürgün adasına gitti Acun Ilıcalı ayar verdi!

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 sezona aşk bombalarıyla başladı. Survivor All Star'daki performansından çok aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Öcal, ikinci kez sürgün adasına gönderilmesine isyan ederek, konseyde yarışmayı bırakma ihtimalinin olduğunu söyledi. Öte yandan Survivor All Star'da yarışmacıların performansları kadar özel hayatları da konuşuluyor. Önceki gün yayınlanan bölüme Mert Öcal, Ogeday, Nisa Bölükbaşı ve Sude'nin tartışması gündem oldu. Survivor Nisa ve Ogeday'ın önceki gün, Sude ile yakınlaşmasına karşı çıktığı Mert Öcal, yaşanan tartışmanın ardından, sürgün kampına gönderilmesine ilişkin "Bu sistem haksızlık dolu. Sürgün adası sistemini bilsem buraya gelmek için farklı davranırdım. Düşünüp buradaki durumum hakkında karar vereceğim" dedi. Mert Öcal'ın bu sözlerinin karşısında Acun Ilıcalı da "Zora gelemiyor olabilirsin, kafan karışmış" diye yanıt verdi.