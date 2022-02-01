TV8 Survivor All Star Mert Öcal-Sude Burcu krizi Mert sürgün adasına gitti Acun Ilıcalı ayar verdi!

Mert Öcal'dan Sürgün adası isyanı! Survivor'dan ayrılma sinyali: Sürgün adasına gitme durumuna tepki gösteren Mert Öcal, konseyde yaptığı açıklamada "Survivor'a yarışmaya geldim ama sürekli sürgün adasında oturuyorum. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Oyunlarda yarışanlar ise üst üste puanları topluyor ve performans birincisi oluyor. Ben 3 hafta boyunca puanları bir türlü değiştiremeyeceğim bir sisteme girdim. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan. Belki ben de oyunlarda yarışabilseydim üst düzey performans sergileyeceğim. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında bir süre düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim" dedi.