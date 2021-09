TV8 Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yarışmacı listesi

TV8'in başarısı ve reyting rekorları adeta kemikleşmiş yarışması Survivor, 2022'de All Star ile yeniden ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı, alıştığımız ve bildiğimiz Survivor'dan farklı olarak, genellikle All Star'da önceki senelerde Survivor programlarına katılmış ama elenmiş ya da bazı talihsizlikler sonucu adaya veda etmiş kişileri programa geri çağırıyor.İşte sosyal medyaya yansıyan o isimlerle Survivor All Star 2022'nin belirginleşmeye başlayan kadrosu...