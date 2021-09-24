TV8 Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yarışmacı listesi
TV8 Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu aşağı yukarı belli oldu, kadrodaki isimler sosyal medya kulislerine düştü. Survivor All Star'a katılmasına kesin gözüyle bakılan tek bir isim kara listede! İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2022'ye seçtiği o yarışmacılar...
TV8'in başarısı ve reyting rekorları adeta kemikleşmiş yarışması Survivor, 2022'de All Star ile yeniden ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı, alıştığımız ve bildiğimiz Survivor'dan farklı olarak, genellikle All Star'da önceki senelerde Survivor programlarına katılmış ama elenmiş ya da bazı talihsizlikler sonucu adaya veda etmiş kişileri programa geri çağırıyor.İşte sosyal medyaya yansıyan o isimlerle Survivor All Star 2022'nin belirginleşmeye başlayan kadrosu...
Survivor yarışma programı sırasında adından sıkça söz ettiren yarışmacılar da All Star'da yarışmaya hak kazanabiliyorlar.
Bu sene ise bir başka All Star, TV8 ekranlarında boy gösterecek ve şimdiden bu senenin yarışmacıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.