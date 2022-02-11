TV8 Survivor All Star 2022 Hikmet ve Yunus Emre kavgası ifşa oldu Acun Ilıcalı'nın yayınlamadığı görüntüler
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de Yunus Emre ve Hikmet kavgasında korkunç görüntüler ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın 'bunları yayınlayamayız' dediği görüntüler ifşa oldu.
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'nın yayınlayamadığı Yunus Emre ve Hikmet kavgasının görüntüleri ifşa oldu. Survivor All Star'a Hikmet ve Yunus Emre arasında çıkan kavga damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri dijital platformda yayınlandı. Kavgada Hikmet'in kıyafetlerinin yırtılması ve Yunus Emre'nin el-kol hareketleriyla saldırması dikkat çekti.
Tüm yılların en zorlu Survivor All Star'ında kavga eksik olmuyor: TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Sosyal medyadaki Survivor platformlarında 'tüm yılların en zorlu All Star'ı olarak' bahsedilen 2022 sezonunda yarışmacılar arasında zaman zaman aşırı gergin anlar da yaşanıyor. Gönüllüler takımında bulunan Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası son ada konseyinin ana konusu olmuştu.
Acun Ilıcalı Survivor All Star Hikmet-Yunus Emre kavgasını TV8'de yayınlamadı: Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri Exxen platformunda yayınlandı.
Hikmet'in üstü başı paramparça oldu: Görüntülerde birbirine giren yarışmacıları, çevredeki arkadaşları ve çekim ekibi araya girerek sakinleştirdi. Kavgada Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.