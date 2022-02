TV8 Survivor All Star 2022 Hikmet ve Yunus Emre kavgası ifşa oldu Acun Ilıcalı'nın yayınlamadığı görüntüler

Tüm yılların en zorlu Survivor All Star'ında kavga eksik olmuyor: TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Sosyal medyadaki Survivor platformlarında 'tüm yılların en zorlu All Star'ı olarak' bahsedilen 2022 sezonunda yarışmacılar arasında zaman zaman aşırı gergin anlar da yaşanıyor. Gönüllüler takımında bulunan Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası son ada konseyinin ana konusu olmuştu.