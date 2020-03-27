TV8 Survivor 2020'de diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı sosyal medyadan haberi duyurdu
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de şok edici bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğunu duyurdu.
Her geçen gün heyecanın arttığı Survivor 2020'de dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüller takımı arasındaki rekabet kızışmaya başladığı bu günlerde, gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğu duyuruldu.
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Dizindeki sakatlığı sebebiyle yarışmadan elenen Meryem Kasap'ın haberini sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, ünlüler takımından gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini belirtti.
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Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı.
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Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı.
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