TV8 Survivor 2020'de diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı sosyal medyadan haberi duyurdu

Her geçen gün heyecanın arttığı Survivor 2020'de dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüller takımı arasındaki rekabet kızışmaya başladığı bu günlerde, gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğu duyuruldu.