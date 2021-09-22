Tv8 O Ses Türkiye yeni sezon jürisinden ilk fotoğraf Hadise gitti Ebru Gündeş geldi!
TV8 O Ses Türkiye yeni sezon öncesi Acun Ilıcalı, yeni bölümler öncesi program çekimlerinin başladığını kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. O Ses Türkiye'nin jüri kadrosundan Hadise'nin gitmesinin ardından yeni jüride Ebru Gündeş, Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz yer alıyor.
TV8'in sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye, yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kanalın sahibi Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabından hikaye olarak yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. 2021 O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinin başladığını duyuran Ilıcalı, yarışmanın jüri üyeleriyle poz verdi. Hadise'nin yerine Oğuzhan Uğur'un geldiği yeni kadroda Ebru Gündeş'in de yer almasının ardından sosyal medyada 'Hadise ve Ebru Gündeş'in Reza Zarrab olayı nedeniyle bir araya gelemeyecekleri gerekçesiyle' böyle bir karar alındığı yönünde yorumlandı. Ebru Gündeş, ayrıldığı eşi Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığını ima etmiş ve bir zamanlar aralarından su sızmayan iki eski dostun arası bu nedenle açılmıştı.
Ne olmuştu?
Ebru Gündeş Mayıs ayında 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'dan boşanmıştı. Gündeş, ihanet nedeniyle boşanma davası açmıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Zarrab'ın, ünlü şarkıcıyı yakın arkadaşı Hadise ile aldattığı öne sürülmüştü. Hadise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Ebru Gündeş ise sessizliğini korudu. Dava dilekçesinde eşinin kendisini tanıdığı bir kadınla aldattığını söyleyen Gündeş'in iddiası bir anda ortalığı karıştırdı. Söz konusu kadının Hadise olduğu ve Zarrab ile bir dönem yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hadise'nin yalanladığı iddiaya Gündeş sessiz kalmıştı.
İşte yeni sezon jüri kadrosu...
Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş'in yanı sıra bu sezonun sürpriz isimleri Oğuzhan Koç oldu.
Acun Ilıcalı gerekçeyi açıklasa da sosyal medya ikna olmadı
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, 2021 O Ses Türkiye'de Hadise'nin yer almayacağını açıklamıştı. Ilıcalı bunun nedeninin ise Hadise'nin Exxen'de yayınlanan O ses Türkiye rap yarışması jürisindeki görevi olduğunu söylese de sosyal medyada Ebru Gündeş-Hadise çatışmasından kaynaklanan nedenlerle Acun Ilıcalı'nın bu yönde karar aldığı görüşü hakim...