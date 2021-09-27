TV8 O Ses Türkiye ilk fragman yayınlandı işte yeni sezondan ilk görüntü
TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.... İşte Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'den ilk görüntüler...
Büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. 2 Ekim'de ekrana gelecek olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak. Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu.
Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye, ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de izleyiciyle buluşacak.