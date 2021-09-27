TV8 O Ses Türkiye ilk fragman yayınlandı işte yeni sezondan ilk görüntü

Büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. 2 Ekim'de ekrana gelecek olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak. Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.