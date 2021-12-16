TV8 O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel programı kadrosu belli oldu işte sahneye çıkacak isimler
2022 Yılbaşı O Ses Türkiye özel programında sahneye çıkacak isimler belli oldu. İşte O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler...
TV8 O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan bölümde sahne alacak olan ünlü isimler belli oldu. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde, gelenek olduğu gibi yine ünlü isimler sahne alacak. İşte çekimleri Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde yarışacak ünlü isimler...
Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye, TV8'in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özelde sahneye çıkacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu.
Mesut Özil de sahne alacak
Acun Ilıcalı'nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.
İşte programın özel bölümünde yer alacak ünlü televizyoncu, şarkıcı, oyuncu isimler...