TV8 O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel programı kadrosu belli oldu işte sahneye çıkacak isimler

TV8 O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan bölümde sahne alacak olan ünlü isimler belli oldu. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde, gelenek olduğu gibi yine ünlü isimler sahne alacak. İşte çekimleri Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde yarışacak ünlü isimler...